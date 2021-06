Le pagelle di de Ligt - Sfiora il gol e svolge il suo compito in modo egregio

L'avversario non era certo dei più ostici ma nonostante questo Matthijs de Ligt ha sfornato una prestazione importante contro la Macedonia del Nord. Promosso a pieni voti il centrale della Juventus, 6,5 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Pandev e Trajkovski si muovono molto e non danno punti di riferimento. Soffre un po' per buona parte del primo tempo, ma col passare dei minuti prende confidenza. Colpisce una traversa a inizio ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nel finale ci riprova da fuori, trovando la risposta di Dimitrievski". Mezzo voto in meno, ma comunque sufficiente, su Tuttosport: "Al 5’ della ripresa per poco non segna di testa, per il resto svolge il suo compito in modo egregio".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6