Le pagelle di Kulusevski: gira a vuoto e s'incaponisce nel dribbling, gli manca concretezza

Non una grande prestazione per Dejan Kulusevski nella sconfitta contro l'Ucraina che vale l'eliminazione da Euro 2020 della Svezia. Gli manca concretezza, scriviamo noi di TMW, assegnandogli un 5,5 in pagella. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport: "Gira a vuoto, s'incaponisce nel dribbling. Un solo lampo e un grande spreco nel finale". Stesso voto da Corriere dello Sport e Corriere della Sera, mentre secondo Tuttosport l'esterno della Juventus è sufficiente: "Non sempre concreto, ma dai suoi piedi passa ogni azione pericolosa".

I VOTI DI KULUSEVSKI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6