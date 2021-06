Le pagelle di Malinovskyi: regista offensivo con qualità balistiche. Il rigore gli costa il titolo di MVP

Brilla, ma poi macchia la prestazione con un calcio di rigore sbagliato. Ma, per sua fortuna, l'Ucraina vince lo stesso. Ruslan Malinovskyi è tra i migliori in campo nel match contro la Macedonia del Nord. Per noi di TMW così come per Tuttosport, che si accoda al 6,5 in pagella: "E' il regista offensivo della squadra. Il rigore sbagliato gli costa la palma di migliore in campo". Solo sufficiente l'atalantino secondo La Gazzetta dello Sport: "Un assist sprecato da Tsygankov, le solite qualità balistiche su punizione, ma sbaglia il rigore".

I VOTI DI MALINOVSKYI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5