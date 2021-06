Le pagelle di Marco Rossi: pari meritato con i campioni del mondo, è la sera di una carriera

L'Ungheria frena la Francia e strappa un 1-1, trovando "la sera di una carriera" per il commissario tecnico Marco Rossi, da Pozzuoli, che è riuscito a dare alla sua nazionale organizzazione e cuore anche contro i campioni del mondo, come scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un bel 7 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport, così come da Tuttosport: "Dopo aver portato l'Ungheria all'Europeo ottiene un meritato pareggio con i campioni del mondo mettendo in campo una squadra convinta dei propri mezzi, facendo così felice un paese intero".

I VOTI DI ROSSI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7