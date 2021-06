Le pagelle di Pogba: un gol allucinante nell’eliminazione della Francia

Serata amara per la Francia, eliminata ai rigori da Euro 2020 nonostante le buone prestazioni di alcuni dei suoi protagonisti. Su tutti, Karim Benzema e Paul Pogba, decisivo per il 2-1 e autore del momentaneo 3-1. Voti alti per il centrocampista francese, a partire dal 7,5 de La Gazzetta dello Sport: “Secondo tempo di grande personalità e un gol da antologia”. Per Tuttosport è da 7: “Culmina una bella prestazione con un gol allucinante da lontanissimo”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5 Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

la Repubblica: 7,5

Corriere della Sera: 7