Le pagelle di Rabiot: ordinato ma piatto, giornata storta. Sbaglia un passaggio e viene cambiato

Ordinato e poco più, Adrien Rabiot non osa contro l'Ungheria e si rende protagonista di una prestazione mediocre. Da 5,5 per noi di TMW, così come per il Corriere dello Sport. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport: "Piatto a lungo, sbaglia un passaggio facile e Deschamps lo cambia". Secondo Tuttosport, la sua è "Una giornata storta" e "non trova mai l'affondo giusto".

I VOTI DI RABIOT

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5