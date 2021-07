Le pagelle di Southgate - Tradito dalla linea verde, ma la sua Inghilterra ha un futuro

vedi letture

Se l'Inghilterra è arrivata per la prima volta in finale ad un Europeo, grande merito va senza dubbio al CT inglese Gareth Southgate. Ieri ha sorpreso l'Italia cambiando schieramento, la mossa ha funzionato e Shaw ha trovato subito il gol. Ha difeso all'italiana, tradito dai rigoristi che aveva inserito nei secondi finali. Per La Gazzetta dello Sport il CT inglese merita comunque 7 in pagella: "Ha cominciato bene con la difesa a tre che doveva essere meglio per noi ma, col ritmo inglese, ci ha annullati. Poi però è venuto fuori il gioco dell'Italia e il football è tornato a casa (nostra)". Voto 6 dal Corriere dello Sport: "Toglie un attaccante esterno come Saka e inserisce Trippier nel blocco dei titolari con l’effetto di creare densità a centrocampo liberando gli esterni. Ottiene lo stesso risultato di Luis Enrique nella semifinale con la Spagna, bloccando Insigne e Verratti, le fonti del gioco azzurro. L’Inghilterra non ha il palleggio spagnolo e dura poco, solo mezz’ora. Poi c’è solo Italia. Perde l’Europeo a Wembley, giusto così". 7,5 invece da Tuttosport: "Studia con attenzione le contromosse per disinnescare il gioco italiano partendo dal centrocampo dove annulla l'inferiorità numerica inserendo Trippier. Conferma Mount in un ruolo ruvido e poco appariscente, ma comunque utile perché esalta Shaw. Tradito dalla linea verde, Rashford e Sancho, fatti entrare solo per eseguire il compito dal dischetto, e Saka. La sua Inghilterra ha un'anima e un futuro ancora da scrivere"

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 8