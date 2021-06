Inghilterra, l'amministratore delegato della FA: "Vorremmo che Southgate continui con noi"

vedi letture

L'amministratore delegato della FA Mark Bullingham ha espresso soddisfazione per il lavoro di Southgate con la nazionale e, ai microfoni di TalkSport, ha aperto anche ad un rinnovo del ct dei Tre Leoni: "Riteniamo che sia brillante, sia dentro che fuori dal campo. Vogliamo che continui. Sta facendo un ottimo lavoro. Indipendentemente da martedì. Assolutamente. Indipendentemente dalla fase a gironi del torneo, avremmo voluto che continuasse. Alla fine non solo in questo torneo ma anche in Nations League ha fatto bene. Gareth sa esattamente cosa proviamo per lui. Sa che pensiamo stia facendo un ottimo lavoro e vorremmo che continuasse con noi".