Italia, Acerbi esalta Pessina: "Non doveva neanche esserci, ora è un dei migliori centrocampisti"

"Anche contro l’Austria, Pessina e Chiesa hanno fatto la differenza entrando dalla panchina. Pessina neanche doveva venire e adesso è un dei migliori centrocampisti, ha fatto due gol. Tutti siamo importanti ed è giusto che sia così". Intervistato dal sito della UEFA, il difensore dell'Italia Francesco Acerbi parla così in vista dei quarti di finale contro il Belgio: "Tutti siamo importanti ed è giusto che sia così. In un torneo come questo, a fine stagione, è caldo, gli infortuni. Lui si è fatto trovare pronto. Il merito è suo e deve essere contento di se stesso perché è lui che entra in campo, sa qual è la sua posizione e cosa deve fare quando viene chiamato in causa. Questo è merito suo".