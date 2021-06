Italia-Austria, Marchisio: "Iniziano le gare da dentro o fuori, mi auguro una grande prestazione"

Nel pre partita di Rai Sport, Claudio Marchisio ha parlato del match fra Italia e Austria in campo alle 21 a Wembley: "Inizia la parte più interessante da dentro o fuori. Non è mai andato nulla di storto e ci sono sempre stati commenti positivi. E' una gara da prendere con le molle, dobbiamo vedere stasera come partiranno, se ci attaccheranno o no ma noi siamo sempre stati attenti e anche stasera mi auguro ci sia una grande prestazione".