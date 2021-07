Italia in finale, Pique non ci sta: "Chi tira prima i rigori è avvantaggiato. Non è giusto"

Gerard Pique dice la sua dopo la sconfitta della Spagna contro l'Italia ai calci di rigore, appellandosi ad un fattore che ha inciso nella serie dal dischetto. Ecco quanto ha scritto su Twitter il difensore del Barcellona: "Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato".