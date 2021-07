Italia-Inghilterra termina ai rigori? Donnarumma meglio di Pickford: 1 su 5 lo para

La finale fra Italia e Inghilterra decisa ai rigori? Nessun problema, fra i pali siamo messi decisamente meglio, ovviamente facendo tutti i riti scaramantici del caso. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Donnarumma ha fin qui affrontato 72 tiri dal dischetto, inclusi quelli per dirimere la parità dopo 120 minuti, e ne ha parati 15, il 20,8 per cento: uno su cinque, uno su 4,8 per essere precisi. Niente male. Jordan Pickford, il suo dirimpettaio inglese di stasera, ne ha disattivati 9 su 51, il 17,65 per cento: in pratica uno su 6, uno su 5,66 per la precisione. Tra i due scorre quasi un rigore parato di differenza, ma non è qui che si sostanzia la diversità. Donnarumma è più completo, più decisivo. Pickford in questo Europeo ha subìto soltanto una rete, ma il merito è stato più che altro della fase difensiva dell’Inghilterra. Su quell’unico gol incassato, la punizione del danese Damsgaard in semifinale, Pickford non è stato esente da colpe, si è fatto sorprendere da un tiro non angolatissimo, probabile che non l’abbia visto partire. Donnarumma di gol ne ha presi tre, ma è stato più incisivo, per esempio nei quarti contro il Belgio, con le deviazioni su De Bruyne e Lukaku. È opinione diffusa che Donnarumma sia il fuoriclasse dell’Italia, l’unico azzurro over the top, scrive la rosea.