Italia-Spagna ai rigori! Finiscono in parità anche i tempi supplementari a Wembley

vedi letture

Italia-Spagna 1-1 al 120'

Non bastano i tempi supplementari per decidere la gara tra Italia e Spagna. Dopo i 90', finiscono in parità anche i due tempi supplementari della prima semifinale di Euro 2020. A Wembley impattano azzurri e Furie Rosse, a decidere per ora i gol di Chiesa e di Morata.

Tra i poco i calci di rigore.

Clicca qui per seguire il live di Italia-Spagna a cura di TMW