Italia-Spagna, Jesi si attiva per il figliol prodigo Mancini: schermi sparsi in tutto il comune

C'è grande entusiasmo un po' in tutta Italia per il cammino della nazionale di Roberto Mancini, impegnata a breve nella prima semifinale di Euro 2020, contro la Spagna. In particolare c'è un clima di festa a Jesi, città del natale del commissario tecnico. Come annunciato dal Comune stesso tramite i suoi canali di comunicazione, sarà posizionato un maxischermo davanti al Palasport cittadino più altri schermi presenti tra giardini pubblici e piazze del centro.