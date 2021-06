L'agente di Kjaer: "Stanotte sei diventato un eroe. Non sono mai stato più orgoglioso di te"

Ex attaccante danese, oggi agente di Simon Kjaer, Mikkel Beck ha scritto su Twitter al centrale del Milan: “Stanotte sei diventato il mio vero eroe. Hai salvato il tuo amico Eriksen dalla mote. Ti conosco da quando hai 17 anni e non sono mai stato più orgoglioso di te. Sei il mio eroe”.

@simonkjaer1989, tonight you became my real hero ❤️ You saved your friend #christianeriksen from dying. I have known you for 17 years and I have never been more proud of you than tonight. You are my HERO 😍😍 pic.twitter.com/o18AUR7TlP

— Mikkel Beck (@beckmikkel) June 13, 2021