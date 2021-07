L'Inghilterra al fianco dei tre rigoristi insultati sui social: "I nostri Three Lions"

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira via social per aver avuto la "colpa" di fallire la loro esecuzione dal dischetto. I tre giocatori inglesi sono stati insultati pesantemente da decine di utenti, ma per fortuna hanno incassato la solidarietà della stragrande maggioranza dei tifosi. E oggi la Nazionale britannica, quasi a voler chiudere una volta per tutte questo increscioso capitolo, ha postato sui propri account social una foto in cui sono ritratti i ragazzi, accompagnata da una frase molto simbolica: "Our Three Lions", ovvero "I nostri tre Leoni".