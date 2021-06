L'Italia non cambia casa. A Coverciano almeno fino agli eventuali quarti di finale

L'Italia non ha intenzione di cambiare casa almeno fino ai quarti di finale dell'Europeo. Dopo la sfida contro il Galles, che si giocherà ancora all'Olimpico di Roma, gli azzurri infatti inizieranno a viaggiare per l'Europa con gli ottavi che saranno, a seconda della parte del tabellone, a Londra o Amsterdam. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, Mancini avrebbe comunque deciso di preparare la sfida a Coverciano per poi tornarci anche dopo l'eventuale passaggio del turno per preparare i quarti. Solo dalle semifinali potrebbe cambiare qualcosa.