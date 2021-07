L'Italia vince, Bonucci festeggia: scambiato per un invasore e bloccato da una steward. Il video

vedi letture

Piccolo "contrattempo" per Leonardo Bonucci nell'immediato post gara di Italia-Spagna. Il difensore azzurro - intento a festeggiare assieme ai compagni il passaggio in finale di Euro 2020 - è andato a esultare sotto gli spalti, ma quando si è girato per tornare verso il campo una steward lo ha bloccato scambiandolo per... un tifoso che voleva fare invasione. Un attimo di esitazione, poi l'equivoco si è chiarito con un sorriso e un abbraccio.