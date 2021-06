La Danimarca sorride, 2-0 alla Bosnia. Un'ora di gioco per Eriksen, in gol Cornelius

L'esordio all'Europeo avverrà sabato contro la Finlandia, ma la Danimarca ha chiuso con una vittoria il periodo dedicato alle amichevoli. Eriksen e compagni si sono imposti per 2-0 contro la Bosnia grazie alle reti di Braithwaite e Cornelius. Un'ora di gioco per il centrocampista offensivo dell'Inter, uscito al 59' per far spazio a Delaney. In campo anche Maehle, Cornelius e Kjaer: il centrale del Milan è uscito al termine dei primi 45', al suo posto Andersen.