La moviola di Italia-Svizzera: Chiellini gol, ma il Var fa bene ad annullare il vantaggio azzurro

Ha fatto molto discutere, nella serata di ieri, il gol annullato a Giorgio Chiellini nel primo tempo di Italia-Svizzera. Questa la moviola della Gazzetta dello Sport: "Direzione positiva quella del russo Karasaev, che viene ben assistito dal Var nell'unico episodio oggettivamente impossibile da vedere in campo: stiamo parlando del tocco di mani di Chiellini nel contrasto con Akanji sul gol, poi annullato, del capitano azzurro al 20' del primo tempo. Benne Dankert nel dialogo con il direttore di gara e, come consuetudine in campo europeo, non serve l'on field review all'arbitro in campo per revocare la segnatura".