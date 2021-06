Le pagelle del Portogallo - CR7 c'è sempre. Ruben Dias horror e difesa in apnea

Rui Patricio 5 - La sensazione è che sulle uscite, in occasione di almeno 2 dei 4 gol tedeschi, potesse fare decisamente meglio

Semedo 4,5 - Dalla sua parte c'è un Robin Gosens indemoniato. E il terzino portoghese non riesce praticamente mai né a fermarlo né a limitarlo

Pepe 5 - Il meno colpevole dei disastri difensivi portoghesi, ma non è certo esente da colpe. Serata amara e con sbavature anche per l'esperto ex Real Madrid

Ruben Dias 4 - Serataccia, per il centrale del City. Tocca il pallone e segna l'autogol che regala il pari alla Germania (ma sarebbe comunque stato battuto da Havertz). Nella ripresa non va meglio, con colpe pesanti sul gol del 7 tedesco

Guerreiro 4,5 - Come Semedo, soffre incredibilmente le scorribande tedesche, soprattutto di Kimmich. Infatti 2 dei 4 assist arrivano proprio dal capitano del Bayern. Sfortunato sull'autogol

Danilo Pereira 5,5 - Prova, finché può, ad arginare gli assalti della Germania. L'impostazione non è il suo forte e si vede, ma in fase di rottura è a tratti prezioso. Anche se quando la Germania alza i giri va in sofferenza

William Carvalho 5 - Dovrebbe dare intensità alla manovra e magari pure qualità. Non riesce a mettere in campo niente di tutto ciò (dal 58' Rafa Silva 5 - Entra e perde subito Gosens in occasione del 4-1 tedesco)

Bernardo Silva 6 - Qualche alto e basso nei 90', ma pure giocate di qualità. Come quella palla meravigliosa per Diogo Jota che porta al vantaggio di CR7 (dal 46' Renato Sanches 6 - Entra bene in partita, con giocate interessanti e un missile che colpisce il palo)

Bruno Fernandes 5 - Stranamente, è avulso dal gioco e fuori dai movimenti portoghesi. E la squadra ne risente eccome. L'intensità e il giro palla tedesco lo mettono in costante difficoltà, con Fernando Santos che è costretto a toglierlo a metà ripresa (dal 65' Joao Moutinho 5,5 - Dovrebbe dare altre e nuove idee alla manovra, sbaglia diversi tocchi)

Diogo Jota 6,5 - Titolare al posto dell'annunciato Joao Felix, dà comunque il suo contributo con l'assist per Ronaldo e il gol del definitivo 4-2. Anche se per larghi tratti della partita si estranea dal gioco (dall'83' André Silva sv)

Cristiano Ronaldo 7 - Anche se coinvolto poco nella manovra, è sempre decisivo per le sorti dei suoi. Al netto del risultato finale. Gol che apre la partita (3° del torneo, 12° in un Europeo), assist confezionato con caparbietà per il 4-2 di Diogo Jota

Fernando Santos 5 - Il disegno preparato per il suo Portogallo è chiaro: resistere alle folate tedesche e far male in contropiede. Un piano gara che dura 15', poi la Germania prende il sopravvento e lui non ha idee per cambiare la partita