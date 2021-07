Lineker: "Complimenti Italia, hai meritato. Inghilterra, è solo l'inizio ma sii più offensiva"

Arrivano i complimenti di Gary Lineker alla nazionale italiana. L'ex stella della nazionale inglese ha scritto nei suoi post su Twitter: "Non è la fine per questa giovane Inghilterra, ma solo l'inizio. Congratulazioni agli azzurri, avete meritato". Lineker poi prosegue: "Per andare avanti l'Inghilterra deve trovare il modo di avere una mentalità più offensiva. Più coraggio nel possesso palla e lanciare più uomini in avanti. Abbiamo tanto talento in attacco da spaventare chiunque, mentre sembra che abbiamo paura di mostrarlo".