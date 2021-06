Lineker: "Penso sia ora che la frase vincono sempre i tedeschi venga messa a tacere"

"Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince". Questa è una delle frasi più celebri del mondo del calcio detta dall'ex centravanti dell'Inghilterra Gary Lineker dopo la sconfitta contro i tedeschi a Italia '90. Dopo la vittoria di questa sera negli ottavi di finale dell'Europeo da parte della squadra di Gareth Southgate lo stesso Lineker ha deciso che quella frase che lo perseguita da oltre trent'anni può andare in soffitta: "Penso che sia ora che la frase i tedeschi vincono sempre venga messa a tacere. Riposa in pace", ha twittato l'ex attaccante.