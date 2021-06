Nainggolan: "Florenzi? So quanto ci tenga a giocare. Che duello Chiellini-Lukaku!"

"Qual è il duello che mi affascina di più? Senza dubbio Chiellini-Lukaku. Bisogna vedere come sta Giorgio. Se sta bene, è difficile per Romelu. E’ vero pure il

contrario. Immagino un duello molto fisico, spettacolare". Così Radja Nainggolan, sulle pagine de Il Messaggero, in vista di Belgio-Italia: "Se ho sentito Florenzi? No, ancora devo farlo. Ma conoscendolo, Ale, starà col broncio, visto che combatte con un infortunio e so quanto ci tenga a giocare".