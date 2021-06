Olanda, il ct De Boer annuncia: "De Ligt titolare contro l'Austria. Arnautovic out? Buon per noi"

L’Olanda sfida l’Austria per bissare la vittoria contro l’Ucraina, magari facendo meno fatica. Il ct Frank De Boer ne ha parlato in conferenza stampa: “Penso che abbiamo controllato la partita, ma ci sono stati dei momenti in cui ci hanno fatto male. Dobbiamo minimizzare queste opportunità per gli avversari”.

Che pensa dell’Austria?

”È forte. Possono riprodurre diversi sistemi di gioco, spesso usano il 4-3-3, ma contro avversari che giocano lo stesso modulo giocheranno in tre dietro”.

De Ligt?

“Giocherà. Non si trova bene nel centro-sinistra a tre? Ne terrò conto, posso capirlo, ma se servirà dovrà farlo”.

Farà molti cambi?

“Il torneo è ancora molto lungo, non corriamo rischi con i giocatori. Se ritieni di avere dei bravi ragazzi dietro, puoi cambiare. Possiamo anche fare cinque sostituzioni, il che è positivo”.

Arnautovic è stato squalificato.

“Ho visto che c'era un'indagine in corso, ma non so esattamente di cosa si trattasse. Mi dispiace per l'Austria, perché è un buon giocatore. Sarà una perdita per l'Austria e in questo senso è un vantaggio per noi”.