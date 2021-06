Platini: "Francia completa, mai visti 8 attaccanti di tale livello. L'Italia mi piace, come il Belgio"

Michel Platini, leggenda del calcio francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale sull'Europeo che comincerà tra due giorni. L'ex numero 10 della Juventus vede la squadra di Deschamps come la grande favorita alla vittoria finale: "È una Nazionale completa in ogni reparto. Mai visti, prima d'ora, otto attaccanti di tale livello a disposizione del CT. Mi piace il Belgio, anche l'Italia mi sembra interessante, poi l'Inghilterra. Sorprese? Non posso prevedere nulla ma so che calciatori come Mbappé, Ronaldo, Hazard, possono cambiare, da soli, le sorti di una partita".