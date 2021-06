Ranieri: "Quest’Inghilterra è pensata per alzare l’asticella e vincere"

vedi letture

Claudio Ranieri in un articolo pubblicato oggi su La Gazzetta dello Sport analizza anche le chances dell'Inghilterra all'Europeo: "Domani c’è l’esordio dell’Inghilterra, nazione dove ho guidato tre squadre e dove mi sono trovato benissimo, non solo nel calcio. Mi incuriosisce la nazionale di Gareth Southgate. Ultimamente ha fatto bene e male. Ha vinto e perso con il Belgio. Ha perso con la Danimarca. Mi pare ancora alla ricerca della sua identità. E’ una di quelle nazionali che possono fare benissimo, ma può cadere quando meno te l’aspetti. Per me non è un problema giocare a quattro o a tre dietro, ma è importante che i calciatori siano abituati mentalmente a cambiare sistema in corso d’opera. E’ una formula che mi è sempre piaciuta e ho cercato di utilizzarla nelle mie squadre, ma bisogna vedere se gli inglesi sono pronti. Altrimenti, meglio puntare su un modulo e andare avanti con quello. Southgate del resto è un manager affidabile. Quest’Inghilterra è pensata per alzare l’asticella e vincere, dopo il quattro posto al mondiale e il terzo nella Nations League".