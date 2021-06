Rivedi Petkovic: "La sconfitta con l'Italia ci è servita. Ora un altro passo avanti con la Francia"

La Svizzera è pronta per affrontare la mission impossible contro la favoritissima Francia. Vladimir Petkovic però assicura che la sua squadra non parte già battuta: "Siamo credibili per la maggior parte del mondo. Tutti credono e pensano che stiamo facendo un buonissimo lavoro e le chiacchiere non servono. Dovremo entrare in campo e dimostrare per 90'. L'esperienza, soprattutto se è negativa, porta ad acquisire altre qualità. La partita contro l'Italia ci è servita: dopo quel passo indietro, ne abbiamo fatti due avanti e ora vogliamo farne un altro contro la Francia".