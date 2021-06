Shearer: "Southgate ha creduto in Sterling nonostante le critiche. E ora è il migliore"

Alan Shearer, ex attaccante dell'Inghilterra, ha commentato il successo sulla Germania ed in particolar modo la grande prestazione di Raheem Sterling: "Il ct merita credito e rispetto per aver sempre creduto in Sterling, c'erano molte critiche a riguardo prima dell'Europeo. Quando un ct ti da così tanta fiducia, devi andare in campo e ripagarla. E devo dire che nessun giocatore dell'Inghilterra ha fatto bene come Sterling in tutto il torneo. E' il punto di riferimento dell'Inghilterra".