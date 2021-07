Spagna eliminata, il commento di Marca: "Nazionale meravigliosamente imperfetta, grazie"

La Spagna saluta l'Europeo dopo la sconfitta ai rigori contro l'Italia, ma i colleghi spagnoli salutano con tutti gli onori del caso l'eliminazione della squadra di Luis Enrique, che ha sorpreso e avrebbe meritato anche qualcosa in più. Questo il commento di Marca: "Arriverà settembre e il cuore caldo lascerà il posto a una mente fredda. Ma oggi, adesso, in questo preciso momento, non posso che ringraziare la Nazionale per averci rappresentato in questo modo. Siamo stati meravigliosamente imperfetti e anche se quelle imperfezioni dovranno essere corrette presto, oggi c'è solo gratitudine per lo sforzo, per il carattere e quel sorriso che ci ha accompagnato durante un Europeo in cui non avevamo riposto troppe aspettative .

Appena finita la partita, Luis Enrique ha messo la musica negli spogliatoi. Altoparlante a tutto volume, cercando di mitigare le lacrime di alcuni ragazzini che, quasi involontariamente, sono diventati uomini. Abbiamo polemizzato sul calcio perché sulla qualità umana non c'è mai stato dibattito".