Tassotti: "Che emozione giocare all'Olimpico. L'Inghilterra è più forte, ma ci crediamo"

"È emozionante per me tornare in questo stadio; è qui che ho fatto il mio debutto in passato". Parola di Mauro Tassotti, assistente del ct Shevchkenko di un’Ucraina molto italiana. L’ex difensore, del resto, all’Olimpico è di casa: cresciuto nelle giovanili della Lazio, esordì in Serie A con i biancocelesti prima di trasferirsi nel 1980 al Milan e diventare una colonna dei rossoneri: "È molto emozionante per noi essere qui con l'Ucraina di fronte a un quarto di finale di EURO 2020. Abbiamo fiducia, anche se l'Inghilterra è più forte”.