Toni sull'assenza di Morata: "Niente riferimenti offensivi e maggiore densità in mezzo al campo"

L’ex centravanti Luca Toni ai microfoni della Rai ha commentato l'assenza di Alvaro Morata dall'undici titolare della Spagna: “Non mi sarei mai aspettato questo schieramento, ma non so se sia un bene o un male. Perché mancherà un riferimento centrale nel loro attacco e non ci saranno punti di riferimento che potrebbe creare qualche problema ai nostri centrali. Secondo me è comunque un bene che non giochi Morata perché mi piace molto come giocatore. Questa mossa potrebbe anche essere dettata dalla volontà di avere un maggiore possesso palla con il falso nove che si abbasserà molto per cercare di palleggiare con i compagni e creare superiorità in mezzo e aprire varchi agli inserimenti da dietro”.