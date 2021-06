Ucraina, Shevchenko sfida l'Inghilterra: "La loro forza non deve spaventarci ma motivarci"

Anrdiy Shevchenko, ct dell'Ucraina, si proietta alla sfida di sabato contro l'Inghilterra, valida per i quarti di finale di Euro 2020: "L'Inghilterra è una grande squadra, ha una panchina lunga, uno staff tecnico eccezionale e siamo pienamente consapevoli di quanto sarà dura questa partita. È incredibilmente difficile fargli gol ma la loro forza non deve spaventarci, bensì motivarci perché tutto è possibile nel calcio come nella vita e noi ci metteremo tutto il cuore per dare ancora più gioia ai nostri tifosi".