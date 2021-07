Unai Simon: "Dopo l'errore con la Croazia, De Gea mi ha parlato. Mi sono calmato subito"

vedi letture

Il suo errore contro la Croazia poteva costare caro alla Spagna, che per fortuna è riuscita ugualmente a qualificarsi ai quarti. Unai Simon racconta quel momento e svela cosa gli ha detto De Gea negli spogliatoi: "David mi ha aspettato nel tunnel. Non voglio raccontare tutto quello che mi ha detto, è una conversazione personale tra me e lui. Ma posso dirvi che le sue parole mi hanno subito calmato molto. Quando un portiere come lui ti dà dei consigli tu puoi solo ascoltarlo e migliorare".