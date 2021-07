Verratti benedice l'arrivo di Ramos e Donnarumma: "Dimostra il lavoro del progetto PSG"

vedi letture

Il centrocampista dell'Italia e del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, è il protagonista dell'odierna conferenza stampa. Tre giorni alla sfida tra gli azzurri e l'Inghilterra alle 21:00, finale di Euro 2020. "Donnarumma sta dimostrando di essere un grandissimo portiere, merita di essere in un top club Europeo. Merita la Champions che è il nostro obiettivo, sono felice per lui e per la squadra, può darti tanto".

Su Sergio Ramos "Ha dimostrato di essere un campione, ha vinto tutto in carriera e può darci una mano. Sono contento che abbia scelto il progetto del PSG, dimostra il nostro grande lavoro. Stiamo facendo un grande lavoro, sono felice e non vedo l'ora di lavorare con lui".