Ufficiale Verratti resta in Qatar ma cambia squadra: è un nuovo giocatore dell'Al Duhail

La dirigenza dell'Al Duhail Sports Club ha raggiunto un accordo con il centrocampista italiano Marco Verratti per il suo trasferimento nella prima squadra di calcio, proveniente dall'Al Arabi Sports Club. L’operazione rappresenta un rinforzo di spessore per il club in vista dell’inizio della nuova stagione.

Verratti, 32 anni, è considerato uno dei nomi più importanti del centrocampo grazie alla grande esperienza maturata nel corso della sua carriera professionistica. In passato ha vestito le maglie del Pescara in Italia e del Paris Saint-Germain in Francia, oltre ad aver collezionato numerose presenze con la Nazionale italiana, dalle selezioni giovanili fino alla squadra maggiore.