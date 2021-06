Wembley esulta, Inghilterra in vantaggio: 1-0 sulla Croazia firmato Sterling al 57'

Vantaggio dell'Inghilterra, che al minuto 57 sblocca la partita di Wembley contro la Croazia, quella che inaugura l'Europeo dei Three Lions. Dopo quasi un'ora in cui la difesa croata era riuscita a tenere, ecco il lampo targato Phillips: il centrocampista del Leeds accelera e offre un filtrante per Sterling che, a tu per tu con Livakovic, insacca.