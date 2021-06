"Wembley? Mancano ancora sei partite, è lunga", rivedi il CT Mancini dopo Italia-Turchia 3-0

"Wembley? Ne mancano ancora 6 di partite, mi sembra molto lunga. Ci sono squadre molto forti in questo europeo. Per noi era importante iniziare bene e fare un'ottima gara contro una squadra che non è così debole come sembra. Non ho dubbi, noi siamo una squadra che gioca bene e che è migliorata tantissimo in questi anni. Le partite non si vincono per caso, anche quelle che sembrano un po' più semplici, altrimenti le squadre vinceremmo tantissime partite. Le gare vanno affrontate nel modo giusto: io sono convinto di avere una squadra che gioca bene, ma che può migliorare molto. Avrei voluto una serata così, per cercare di far divertire il pubblico allo stadio e quello a casa". Così il CT azzurro Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Turchia.