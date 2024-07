Inter, Arabia su De Vrij? L'agente: "Solo rumors, adesso è concentrato sugli Europei"

Tra i giocatori che stanno brillando a questi Europei figura certamente Stefan De Vrij, autore del gol che ha dato il là alla rimonta dell'Olanda ai danni della Turchia nel match valido per i quarti di finale di Euro 2024. Il nome del difensore dell'Inter accende anche il mercato, visto che è dato come uno dei più papabili per lasciare Milano in vista della prossima stagione.

In particolare, sulle sue tracce ci sarebbero diversi club dell'Arabia Saudita pronti a fare offerte: su tutti l'Al-Ittihad. Per il momento solo rumors di mercato e come tali vengono trattati da Federico Pastorello, agente del giocatore. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate in merito al sito Winwinsport: "Sono solamente rumors. E' concentrato su Euro 2024 adesso".

Certamente De Vrij ha la testa alla semifinale che dovrà disputare la sua Olanda, mercoledì alle 21.00 contro l'Inghilterra. Tuttavia, nel caso in cui queste voci diventassero sempre più concrete, l'Inter dovrebbe farsi trovare pronta. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta già vagliando dei nomi per la difesa in caso di partenza dell'ex Lazio. L'ultimo in ordine cronologico è quello di Kim, reduce da una stagione decisamente non felice al Bayern Monaco. Solo una suggestione, come quella araba per De Vrij.