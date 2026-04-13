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Fantacalcio, top & flop 32ª giornata

Fantacalcio, top & flop 32ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

In attesa del match di stasera tra Fiorentina e Lazio che chiuderà la 32ª giornata, ecco i top e flop della giornata al fantacalcio.

TOP

Malen: conferma l'impatto strepitoso avuto sul nostro campionato. 10 gol giocando di fatto solo il girone di ritorno e la sensazione che quando è in giornata sia immarcabile. Acquisto fondamentale per le aste di riparazione. Fantavoto 17.5.

Dumfries: la sua assenza su quella fascia si è sentita e la differenza ora che c'è si vede, si conferma un top della difesa ed una doppietta decisiva anche in chiave scudetto. Fantavoto 14.

Thuram: altro giocatore che era mancato, non come presenza ma come prestazioni e ora dopo la gara con la Roma si può dire che è tornato. 3 gol in 2 partite e un trend inevitabilmente positivo che i suoi fantallenatori sperano possa proseguire. Fantavoto 13.5.

FLOP

Bartesaghi: sfortunatissimo sull'autogol che apre le marcature ma non esente dalle colpe. come tutti i suoi compagni, per il tracollo rossonero. Difficile dare giudizi per il finale di stagione, dipende da come la squadra reagirà alla sconfitta. Fantavoto 3.5.

Leao: seppure i numeri in senso assoluto non sono pessimi il rendimento globale è sicuramente criticabile e al netto dei pesanti problemi fisici che lo condizionano il portoghese sembra un corpo estraneo per quello che gli chiede di fare tatticamente Allegri. Finale di stagione difficile da leggere ma è forte la sensazione che la sua avventura rossonera possa essere al capolinea. Fantavoto 4.

Berardi: espisodio stile vecchio Berardi, con un espulsione per questioni extra campo che mancava da molto tempo. In generale stagione con alti e bassi ma sicuramente ben lontana dal giocatore pre retrocessione che conoscevamo. Fantavoto 4.5.

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