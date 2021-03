A tutta Nedved: da Pirlo a Cristiano Ronaldo, passando per Dybala

Pavel Nedved ha rilasciato una intervista a DAZN nella giornata di oggi, toccando alcuni punti sensibili in casa Juventus. Il primo è quello che riguarda Pirlo, le cui difficoltà erano prevedibili al primo anno di contratto. Ma non solo, c'è anche la questione Cristiano Ronaldo che per l'ex Furia Ceca non si tocca, anzi, ha un contratto fino al 2022 e resterà.

Le note dolenti però non sono finite qui. Perché c'è spazio anche per una battuta su Allegri scelta condivisa fra le parti, così come per Dybala, che ha un solo anno di contratto.