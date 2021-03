Nedved: "Cristiano Ronaldo non si tocca. Ha un contratto fino al 2022 e resterà alla Juve"

vedi letture

Nella sua intervista rilasciata a DAZN, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: "Per me non si tocca, ha un contratto fino al 2022 e resterà, poi vedremo cosa accadrà dopo. Ronaldo ci ha dato uno slandio verso l'olimpo del calcio, sia dal punto di vista tecnico che di immagine. Sul suo livello da giocatore non si può dire nulla, ha segnato più di 100 gol in 120 partite e, inoltre, ci ha trascinato in Champions. È un ragazzo molto semplice, anche se dall’esterno potrebbe non apparire così. Ha un talento immenso e ha raggiunto obiettivi incredivili grazie al suo lavoro".