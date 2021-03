Altro ko per la Fiorentina e classifica che torna ad accorciarsi: club da viola a nero di rabbia

Continua la maledizione della seconda vittoria per la Fiorentina, che dopo il 3-0 rifilato allo Spezia una settimana fa, perde contro l'Udinese alla Dacia Arena per 1-0 a causa di un grave errore difensivo da parte di Milenkovic. De Paul e Nestorovski hanno punito i viola all'86' dopo una partita molto equilibrio e tanta noia. Tra gli uomini di Prandelli, Quarta e Pulgar risultano tra i migliori in campo, e questo fa capire come in attacco siano state poche le sortite dei gigliati. Prandelli a fine partita riconduce il ko al solo errore della difesa: "Nessuno voleva perdere, ci è mancata un po' di attenzione". La società, per bocca del ds Pradè però non è affatto contenta dell'ennesimo ko: "Sono incazzatissimo. Spero che la squadra sia arrabbiata quanto lo è il club".