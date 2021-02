De Paul inventa, Nestorovski segna: Udinese batte Fiorentina 1-0 e tiene alla larga la zona rossa

L'Udinese batte la Fiorentina 1-0 in una partita noiosa e decisa da un errore difensivo dei viola e al solito assist di De Paul, questa volta per il gol vincente di Nestorovski.

Tanta noia - I moduli speculari bloccano gioco e spettacolo e fin dalle prime battute è evidente che sarà difficile vedere rapidi cambi di fronte tra le due squadre. L'Udinese non ha fretta di manovrare e preferirebbe dare il gioco in mano alla Fiorentina, ma l'assenza di Bonaventura e Amrabat a centrocampo, uno per infortunio e l'altro per scelta tecnica, si fanno sentire tra i viola ne risente la manovra degli uomini di Prandelli. Anche De Paul, guida dei friulani, si sveglia dopo più di 20 minuti ma la partita non cambia volto. L'unico tiro in porta arriva al 23' con Stryger-Larsen a tu per tu con Dragowski si fa deviare il tiro in calcio d'angolo. Dall'altra parte, i primi veri tiri verso la porta arrivano solo allo scadere, prima con Vlahovic di poco alto sopra la traversa e poi con Quarta che da 30 metri ha trovato la deviazione in angolo.

Stesso trend - Nella ripresa le squadre non cambiano passo, anzi se possibile iniziano più lentamente di quanto visto nella prima frazione. Gli allenatori puntano ancora sugli stessi uomini e il rendimento non premia questa decisione. Il primo tiro arriva al 56' con Molina che raccoglie al limite e calcia alto sopra la testa di Dragowski. Piano piano sono i viola che prendono campo e l'occasione più ghiotta fino a questo momento arriva al 64' con Ribery che si ritrova la palla libero sulla trequarti e col contagiri serve Vlahovic: Musso però non si fa attirare a terra dall'attaccante e il serbo si ritrova un muro argentino insormontabile piazzato davanti al tiro, comunque troppo debole. Nel miglior momento della Fiorentina è però l'Udinese ad andare vicino al gol al 78' con un grande tiro di Arslan che sibila il palo prima di finire sul fondo.

La svolta - Quando la partita sembrava ormai essersi addormentata, ci mette lo zampino del solito De Paul per cambiare l'esito del match. L'argentino riceve palla a destra con la Fiorentina tutta schiacciata nella propria area di rigore ma il suo cross si fa beffa di Milenvkovi con l'inserimento vincente di Nestorovski e il gol che a pochi minuti dal 90' cambia volto al match. I tre punti vanno ai bianconeri che allontanano la Fiorentina in classifica e mantengono 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari.