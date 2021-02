Fiorentina, Pradè: "Spero che la squadra sia arrabbiata quanto la società"

vedi letture

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola al termine della sconfitta per 1-0 contro l'Udinese: "Sono incazzatissimo, sono nero. È una partita che non devi mai perdere, il pareggio ci andava stretto. Cercavamo di fare la partita e torni a casa senza punti e senza gol. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente. Dobbiamo combattere partita dopo partita e punto per punto per la salvezza. Abbiamo una partita difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto contro il Parma. Domani si riparte con gli allenamenti e ripartiamo con l'incazzatura giusta. Spero che abbiano la stessa rabbia della società, in campo vanno i giocatori. È una partita che non ha un commento tecnico, con poche azioni gol e prendi gol con una disattenzione clamorosa all'86' senza possibilità di reagire. Ci dà grandissima amarezza".