Bene dal 48' in poi: l'Udinese domina la ripresa a Bologna e torna a muovere la classifica

"Torniamo a casa con un buon punto, conquistato con sudore, fatica e voglia di fare fino alla fine, anche se nel secondo tempo avremmo meritato di più". Mister Luca Gotti ha commentato così a fine partita il 2-2 ottenuto in questo 16° turno di Serie A contro il Bologna.

Un pareggio che muove la classifica dopo i due deludenti ko con Benevento e Juventus e che la sua Udinese ha cercato in tutti i modi in una ripresa dominata in tutto e per tutto. Dopo 45 minuti sottotono, nel secondo tempo i bianconeri si sono ripresentati infatti in campo con maggiore lucidità e determinazione, sfruttando l'"assist" di Svanberg per rinchiudere i felsinei nella propria metà campo a suon di tiri in porta (ci hanno provato De Paul, Lasagna e Nestorovski, senza dimenticare il palo di Mandragora).

Se il provvisorio 1-1 ha portato la firma di Roberto Pereyra, finalmente in gol anche nella sua nuova avventura italiana, il 2-2 arrivato al 92' è stato invece frutto di un'inarrestabile cavalcata di Tolgay Arslan, fortunato nel vedere la sua conclusione deviata involontariamente in porta da Hickey spiazzando Da Costa (Leggi qui le pagelle dell'Udinese di TMW!). D'altronde si sa, la fortuna aiuta gli audaci...