C'è chi dice no: Modric rifiuta le offerte dall'Arabia Saudita, che intanto tenta Spalletti

C'è anche chi dice no alla ricchissima Arabia Saudita. Luka Modric rimarrà un giocatore del Real Madrid anche nella stagione calcistica 2023/2024. A rendere noto il rinnovo per un altro anno del 37enne centrocampista croato è lo stesso club spagnolo mediante un comunicato sui propri canali. Nelle scorse settimane si era parlato di offerte inaudite per il fuoriclasse di Zara, che ha però scelto di continuare e probabilmente finire, la carriera ad altissimo livello.

Hanno destato scalpore le dichiarazioni di Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, che ha specificato chiaramente come preferisca giocare ancora in Premier League rispetto a un ingaggio faraonico. Un altro che ha detto no a fior di quattrini è Robert Lewandowski: l'esperto centravanti polacco si vede col Barcellona fino al ritiro. Vietato scordarsi però anche di Romelu Lukaku: tra i rifiuti portati avanti dal centravanti belga, desideroso di tornare all'Inter e quello soltanto, anche quello all'Arabia. Oppure quello del laziale Sergej Milinkovic-Savic, espresso ieri per bocca del suo agente. Anche tra gli allenatori c'è chi dice no, si veda il caso di Steven Gerrard e del suo mancato approdo sulla panchina dell'Al Ettifaq ma soprattutto le tanti voci su Massimiliano Allegri e potenziali proposte a peso d'oro che il tecnico livornese non avrebbe neanche voluto ascoltare.

Offerta mostre in arrivo anche per il tecnico campione d'Italia

E cosa farà Luciano Spalletti? Il tecnico campione d'Italia con il Napoli. Stando a quanto raccolto da TMW, si parla di una proposta da 15-20 milioni a stagione per il tecnico toscano, che però per liberarsi dovrebbe prima parlare con De Laurentiis. Inoltre, Spalletti ha già annunciato di voler restare fermo un anno, ma dal paese mediorientale è comunque pervenuta una proposta molto importante con l'obiettivo di farlo desistere da questo proposito.