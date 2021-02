Commisso dà continuità alla Fiorentina e attacca Chiesa. Ma c'è casting tecnico

Incontri segreti, smentite che non smentiscono, Commisso che dice che Prandelli si deve meritare la riconferma. Ribollono le situazioni in casa Fiorentina, partendo dal casting allenatore, con Sarri in prima fila su tutti, ma con Marcelino e De Zerbi come alternative. Così il club fa finta di nulla, ma in estate difficilmente non ci sarà un cambiamento.

Poi ci sono le parole del presidente. Che non è felice per i messaggi di Chiesa alla Juventus, ma che in compenso vuole dare una linea di continuità economica al club, perché la Fiorentina non fallirà economicamente.