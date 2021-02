Fiorentina, casting panchina: da Sarri a De Zerbi, fino a Marcelino e la conferma di Prandelli

vedi letture

I contatti che già avvennero quando la Fiorentina mandò via Iachini servirono a Pradè e Barone per capire che Maurizio Sarri, a differenza di Spalletti, non escludeva la possibilità di prendere in considerazione la Fiorentina nel giugno 2021. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, facendo un punto sulla situazione allenatori in casa viola. Quello che ha convinto Sarri a lasciare aperto uno spiraglio è, oltre alla storica simpatia per la Fiorentina, il via ai lavori del Viola Park, il più bello e il più grande Centro Sportivo d’Italia a pochi chilometri di autostrada da casa sua. A fine marzo Rocco Commisso tornerà in Italia e quello sarà il momento in cui la questione allenatore avrà una brusca accelerazione. Intanto Joe Barone e Daniele Pradè stanno valutando tutte le possibili opzioni per quanto riguarda la guida tecnica: si va dalla conferma di Prandelli, ai giovani Italiano e De Zerbi, fino ad arrivare a quel Rino Gattuso che è sempre stato nel cuore di Commisso. Poi, c’è anche un profilo internazionale che piace molto alla Fiorentina: Marcelino, attuale allenatore dell’Athletic Bilbao. Un allenatore che già in passato è stato avvicinato ai colori viola