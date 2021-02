Fiorentina, il club fa finta di nulla ma il futuro è oggi: in estate non può non cambiare

Nelle ultime ore la Fiorentina ha ribadito con insistenza la smentita relativa alla notizia di un incontro tra i dirigenti e Maurizio Sarri per la panchina del prossimo campionato. Prima con un comunincato ad hoc e poi direttamente tramite le parole del presidente Commisso, il club viola ha allontanato le voci sull'ex allenatore della Juve come in precedenza aveva già fatto a proposito di possibili avvicendamenti nel ruolo di direttore sportivo e di notizie che coinvolgevano la programmazione per il prossimo futuro. Nei comunicati si parla spesso di "attacchi che destabilizzano l'ambiente" come se, dare notizie su incontri o trattative per ciò che succederà tra pochi messi, remasse contro all'attualità che coinvolge la squadra di Prandelli.

Ovviamente è difficile pensare che l'attuale allenatore si possa risentire per eventuali contatti con altri tecnici, perché sa di essere arrivato per traghettare la squadra fuori da un momento difficile e sa anche che fa parte del calcio che i dirigenti incontrino altri professionisti per poi arrivare, magari nel più breve tempo possibile, ad operare una scelta e poi programmare anche il mercato. Questo atteggiamento che sembra voler far finta di nulla in vista dell'estate, è ovviamente di facciata, visto che, proprio come qualche mese fa dichiarava lo stesso Commisso "è normale che i dirigenti incontrino tante persone per poi scegliere nel migliore dei modi e per il bene del club".

L'estate prossima la Fiorentina avrà finalmente la possibilità di ripartire con un ciclo totalmente slegato dalla precedente proprietà. Terminerà il contratto di Prandelli. Terminerà il contratto di Pradè. Tanti calciatori andranno via e dunque anche la rosa verrà profondamente cambiata. Ripartirà il primo vero ciclo dell'era Commisso e dunque non si può far finta che ciò avvenga, né che questo sia già un periodo in cui si studia la strategia per il prossimo futuro. Smentire a destra e a manca le notizie dei media, può permettere di prendere tempo agli occhi dei tifosi, ma a fine stagione, questo tipo di decisioni dovranno già essere state prese da tempo e a quel punto si potrà verificare facilmente la veridicità delle voci.